Дим в небі над містом. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Миколаєві пролунав вибух. Його причини та наслідки наразі з'ясовуються, поліція та рятувальники виїхали на місце події.

Про це повідомив очільник Миколаївською ОВА Віталій Кім у неділю, 15 грудня.

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Вибух у Миколаєві. Фото: скриншот

Вибух у Миколаєві

Росіяни продовжують завдавати ударів по українських містах. Для цього вони використовують керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, артилерію та дрони-камікадзе.

Новий вибух пролунав у Миколаєві. Наразі обставини та наслідки з'ясовуються. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Військові закликають місцевих мешканців перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.

Повітряна тривога у Миколаївській області. Фото: скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки у Дніпрі стався теракт — біля одного з автомобілів здетонував вибуховий пристрій.

Згодом Нацполіція заявила про одного загиблого чоловіка та двох поранених правоохоронців.