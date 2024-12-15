Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

В Николаеве раздался взрыв. Его причины и последствия выясняются, полиция и спасатели выехали на место происшествия.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в воскресенье, 15 декабря.

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Взрыв в Николаеве. Фото: скриншот

Взрыв в Николаеве

Россияне продолжают наносить удары по украинским городам. Для этого они используют управляемые авиационные бомбы, баллистические ракеты, артиллерию и дроны-камикадзе.

Новый взрыв прогремел в Николаеве. Пока обстоятельства и последствия выясняются. В городе и области объявлена воздушная тревога. Военные призывают местных жителей находиться в укрытиях и в других безопасных местах.

Воздушная тревога в Николаевской области. Фото: скриншот

Ранее СМИ сообщали, что на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре произошел теракт — возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство.

Впоследствии Нацполиция заявила об одном погибшем мужчине и двух раненых правоохранителях.