В Николаеве раздался взрыв
В Николаеве раздался взрыв. Его причины и последствия выясняются, полиция и спасатели выехали на место происшествия.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в воскресенье, 15 декабря.
Взрыв в Николаеве
Россияне продолжают наносить удары по украинским городам. Для этого они используют управляемые авиационные бомбы, баллистические ракеты, артиллерию и дроны-камикадзе.
Новый взрыв прогремел в Николаеве. Пока обстоятельства и последствия выясняются. В городе и области объявлена воздушная тревога. Военные призывают местных жителей находиться в укрытиях и в других безопасных местах.
Ранее СМИ сообщали, что на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре произошел теракт — возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство.
Впоследствии Нацполиция заявила об одном погибшем мужчине и двух раненых правоохранителях.
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