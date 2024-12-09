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В Кропивницькому діти отруїлись засобом від щурів — як це сталось

9 грудня 2024 00:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Діти могли отруїтись засобом від щурів, який переплутали із солодощами
Машина екстренної медичної допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

За фактом отруєння п’яти неповнолітніх у місті Кропивницькому розпочато кримінальне провадження. Діти отруїлись препаратом проти щурів і зараз перебувають під наглядом лікарів. 

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Кіровоградській області

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Згідно з інформацією поліцейських, напередодні отруєння в місцевому освітньому закладі відбувся ярмарок, під час якого діти принесли з собою різноманітні ласощі. Дорослі також приносили речі для потреб військовослужбовців, що перебувають на передовій. Серед цих речей опинився отрута від щурів.

Ця отрута потрібна на фронті, адже бійцям ЗСУ доводиться боротись не тільки з російськими окупантами, алей й з щурами в окопах та бліндажах. Діти ймовірно, прийняли отруту за солодощі через яскраву упаковку.

Відповідно до статті 137 Кримінального кодексу України "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", матеріали цієї справи внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Тернопільській області наприкінці жовтня багатодітна родина отруїлася дикорослими грибами, одна дитина померла. Також американська розвідка розповіла про отруєння експрезидента України Віктора Ющенка у 2004 році, коли він балотувався на пост глави держави.

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