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В Кропивницком дети отравились средством от крыс — как это вышло

9 декабря 2024 00:57
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дети могли отравиться средством от крыс, которое перепутали со сладостями
Машина экстренной медицинской помощи. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

По факту отравления пяти несовершеннолетних в Кропивницком начато уголовное производство. Дети отравились препаратом против крыс и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Кировоградской области.

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Согласно информации полицейских, накануне отравления в местном образовательном заведении состоялась ярмарка, во время которой дети принесли с собой всевозможные лакомства. Взрослые также приносили вещи для нужд военнослужащих, находящихся на передовой. Среди этих вещей оказался яд от крыс.

Этот яд нужен на фронте, ведь бойцам ВСУ приходится бороться не только с российскими оккупантами, но и с крысами в окопах и блиндажах. Дети, вероятно, приняли яд за сладости из-за яркой упаковки.

Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей", материалы этого дела внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Тернопольской области в конце октября многодетная семья отравилась дикорастущими грибами, один ребенок скончался. Также американская разведка рассказала об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году, когда он баллотировался на пост главы государства.

дети отравление Кировоградская область врачи Кропивницкий крысы

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