Отруєння родини грибами — у лікарні померла ще одна дитина

Гриби. Ілюстративне фото: Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб

У Тернопільській області наприкінці жовтня багатодітна родина отруїлася дикорослими грибами. У неділю, 24 листопада, одна дитина померла.

Про це повідомила пресслужба Копичинецької міської ради у Facebook.

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"З великим сумом сповіщаємо про смерть Марії Микульської, яка народилася 23 серпня 2011 року", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що дівчинка померла у лікарні після отруєння дикорослими грибами, попри всі зусилля лікарів врятувати дитину.

Дівчинка, яка померла у лікарні. Фото: Копичинецька міськрада

"Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася в школі. Вічна пам'ять ангелу, Марійка назавжди залишиться в наших серцях", — зазначили в міськраді.

Скриншот допису Копичинецької міськради

Нагадаємо, семеро дітей з багатодітної сім'ї наприкінці жовтня отруїлися грибами. Однак батьки звернулися до медичного закладу не відразу та спочатку намагалися лікувати дітей вдома.

Також ми писали, що в Одеській області четверо людей отруїлися грибами. Стан одного з постраждалих, 74-річного чоловіка, оцінюється як дуже тяжкий.