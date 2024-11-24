Отруєння родини грибами — у лікарні померла ще одна дитина

У лікарні померла дитина з Тернопільщини, яка отруїлася грибами
У Тернопільській області наприкінці жовтня багатодітна родина отруїлася дикорослими грибами. У неділю, 24 листопада, одна дитина померла.
Про це повідомила пресслужба Копичинецької міської ради у Facebook.
Смерть дитини від отруєння грибами
"З великим сумом сповіщаємо про смерть Марії Микульської, яка народилася 23 серпня 2011 року", — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що дівчинка померла у лікарні після отруєння дикорослими грибами, попри всі зусилля лікарів врятувати дитину.
"Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася в школі. Вічна пам'ять ангелу, Марійка назавжди залишиться в наших серцях", — зазначили в міськраді.
Нагадаємо, семеро дітей з багатодітної сім'ї наприкінці жовтня отруїлися грибами. Однак батьки звернулися до медичного закладу не відразу та спочатку намагалися лікувати дітей вдома.
Також ми писали, що в Одеській області четверо людей отруїлися грибами. Стан одного з постраждалих, 74-річного чоловіка, оцінюється як дуже тяжкий.
Читайте Новини.LIVE!