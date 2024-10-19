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Грибний сезон в Україні — як діяти у разі отруєння

19 жовтня 2024 19:55
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Харчове отруєння грибами — які перші кроки
Людина збирає гриби. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Із приходом осені розпочинається особливий сезон для грибників. Проте разом із ним приходять і певні ризики, зокрема, харчове отруєння грибами. 

Новини.LIVE повідомляють, як потрібно діяти у разі отруєння грибами.

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Перша допомога у разі отруєння грибами

Отруєння грибами є одним із найсерйозніших видів харчових отруєнь, яке виникає після споживання грибів, що містять токсини. 

Найчастіше подібні отруєння трапляються через плутанину між отруйними та їстівними грибами. Тому збирачам потрібно бути якомога обережнішими під час збору.

У разі отруєння лікарі рекомендують терміново телефонувати до "швидкої" (103) та вжити такі необхідні заходи:

  • промийте шлунок водою;
  • дотримуйтесь постільного режиму; 
  • пийте багато рідини: води, прохолодного чаю;
  • прийміть сорбент.
отруєння грибами
Перша допомога при отруєнні грибами. Фото: Новини.LIVE

Варто зауважити, що під час отруєння грибами категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу та кисломолочні продукти.

Ми писали, що у жовтні в Одеській області розпочався грибний сезон. Разом з ним різко зросла кількість отруєнь. На щастя, всі постраждалі живі.

Також ми розповідали про те, які види грибів слід уникати.

осінь отруєння лікарі харчування гриби здоров'я

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