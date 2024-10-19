Пищевое отравление грибами — какие первые шаги

Человек собирает грибы. Иллюстративное фото: Freepick

С приходом осени начинается особый сезон для грибников. Однако вместе с ним приходят и определенные риски, в частности, пищевое отравление грибами.

Новини.LIVE сообщают, как нужно действовать в случае отравления грибами.

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Первая помощь при отравлении грибами

Отравление грибами является одним из самых серьезных видов пищевых отравлений, которое возникает после употребления грибов, содержащих токсины.

Чаще всего подобные отравления случаются из-за путаницы между ядовитыми и съедобными грибами. Поэтому сборщикам нужно быть как можно более осторожными во время сбора.

В случае отравления врачи рекомендуют срочно звонить в "скорую" (103) и принять следующие необходимые меры:

промойте желудок водой;

соблюдайте постельный режим;

пейте много жидкости: воды, прохладительного чая;

Примите сорбент.

Первая помощь при отравлении грибами. Фото: Новини.LIVE

Стоит заметить, что во время отравления грибами категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу и кисломолочные продукты.

Мы писали, что в октябре Одесской области начался грибной сезон. Вместе с ним резко возросло количество отравлений. К счастью, все пострадавшие живы.

Также мы рассказывали о том, какие виды грибов следует избегать.