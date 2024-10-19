Пищевое отравление грибами — какие первые шаги

Грибной сезон в Украине — как действовать в случае отравления
С приходом осени начинается особый сезон для грибников. Однако вместе с ним приходят и определенные риски, в частности, пищевое отравление грибами.
Новини.LIVE сообщают, как нужно действовать в случае отравления грибами.
Первая помощь при отравлении грибами
Отравление грибами является одним из самых серьезных видов пищевых отравлений, которое возникает после употребления грибов, содержащих токсины.
Чаще всего подобные отравления случаются из-за путаницы между ядовитыми и съедобными грибами. Поэтому сборщикам нужно быть как можно более осторожными во время сбора.
В случае отравления врачи рекомендуют срочно звонить в "скорую" (103) и принять следующие необходимые меры:
- промойте желудок водой;
- соблюдайте постельный режим;
- пейте много жидкости: воды, прохладительного чая;
- Примите сорбент.
Стоит заметить, что во время отравления грибами категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу и кисломолочные продукты.
Мы писали, что в октябре Одесской области начался грибной сезон. Вместе с ним резко возросло количество отравлений. К счастью, все пострадавшие живы.
Также мы рассказывали о том, какие виды грибов следует избегать.
Читайте Новини.LIVE!