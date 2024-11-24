Отравления семьи грибами — в больнице умер еще один ребенок

Грибы. Иллюстративное фото: Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней

В Тернопольской области в конце октября многодетная семья отравилась дикорастущими грибами. В воскресенье, 24 ноября, один ребенок скончался.

Об этом сообщила пресс-служба Копычинецкого городского совета в Facebook.

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"С большой грустью сообщаем о смерти Марии Микульской, родившейся 23 августа 2011 года", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что девочка умерла в больнице после отравления дикорастущими грибами, не смотря на все усилия врачей спасти ребенка.

Девочка, умершая в больнице. Фото: Копычинецкий горсовет

"Она была доброжелательной и искренней девочкой, хорошо училась в школе. Вечная память ангелу, Маша навсегда останется в наших сердцах", — отметили в горсовете.

Скриншот поста Копычинецкого горсовета

Напомним, семеро детей из многодетной семьи в конце октября отравились грибами. Однако родители обратились в медицинское учреждение не сразу и сначала пытались лечить детей дома.

Также мы писали, что в Одесской области четыре человека отравились грибами. Состояние одного из пострадавших, 74-летнего мужчины, оценивается как очень тяжелое.