Пожежа в тимчасово окупованому Криму. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму після масштабного блекауту, що стався напередодні, знову запровадили графіки відключення електроенергії. Зокрема, найскладніша ситуація в Севастополі, де дефіцит потужності не дозволяє утримувати стабільні графіки.

Про це повідомляють енергетичні окупаційні підприємства, передає Новини.LIVE.

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Ситуація зі світлом в Криму

Наразі у Криму діють графіки відключення світла тривалістю від трьох до шести годин. У Севастополі ситуація в енергосистемі залишається критичною, а в Євпаторії перебої призвели до тимчасової зупинки електротранспорту

"У Севастополі запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання у зв'язку з проведенням необхідних протиаварійних робіт на федеральних електромережах за межами регіону", — йдеться у повідомленні окупаційного "Севастопольенерго".

Як писали Новини.LIVE, окупаційний "очільник" Криму Сергій Аксьонов заявив, що графіки відключення світла на півострові триватимуть не більше ніж десять днів.

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А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Росія навряд чи відновить Кримський міст взимку. За його словами, ремонтні роботи можуть ускладнити шторми та хвилювання на морі.

Крім того, глава Міноборони Євгеній Хмара повідомляв, що росіяни шукають спосіб прибрати уламки пошкодженої конструкції Кримського мосту із судноплавного проходу. Демонтаж і переміщення конструкції можуть тривати декілька місяців.