Пожар во временно оккупированном Крыму. Фото: российские СМИ

Во временно оккупированном Крыму после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего накануне, вновь ввели графики отключения электроэнергии. В частности, наиболее сложная ситуация сложилась в Севастополе, где дефицит мощности не позволяет соблюдать стабильные графики.

Об этом сообщают энергетические оккупационные предприятия, передает Новини.LIVE.

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Ситуация с электричеством в Крыму

В настоящее время в Крыму действуют графики отключения света продолжительностью от трех до шести часов. В Севастополе ситуация в энергосистеме остается критической, а в Евпатории перебои привели к временной остановке электротранспорта

"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных электросетях за пределами региона", — говорится в сообщении оккупационного "Севастопольэнерго".

Как писали Новини.LIVE, оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что графики отключения света на полуострове продлятся не более десяти дней.

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А руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Россия вряд ли восстановит Крымский мост зимой. По его словам, ремонтные работы могут осложнить штормы и волнение на море.

Кроме того, глава Минобороны Евгений Хмара сообщал, что россияне ищут способ убрать обломки поврежденной конструкции Крымского моста из судоходного прохода. Демонтаж и перемещение конструкции могут занять несколько месяцев.