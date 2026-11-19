Черга з автомобілів в Криму на АЗС. Фото: соцмережі

Після успішних атак України по незаконно зведеному Керченського мосту в Криму спалахнув ажіотаж на пальне та продукти. У Севастополі на автозаправних станціях розкупили весь бензин, а в торговельних мережах розібрали товари першої необхідності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі, куди масово скаржаться мешканці окупованого Росією півострова.

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Дефіцит бензину та обмеження на заправках

У Севастополі на автозаправних станціях повністю розкупили бензин, зараз по всьому Криму спостерігаються черги за пальним. Паніка серед автомобілістів розпочалася після ударів по Керченському мосту, які відбулися 16 та 17 листопада і спричинили обвал конструкцій переправи.

Через підвищений попит на заправках запровадили ліміти на продаж пального у додаткову тару. Наразі водії ще мають змогу заправити повний бак свого автомобіля, проте в каністри дозволяють відпускати не більше 20 літрів.

Заява про ліміти від гауляйтера Михайла Развожаєва. Фото: скриншот

Паралельно з паливною кризою на півострові фіксують ажіотажний попит на базові продукти. Жителі Севастополя та інших населених пунктів Криму масово скуповують харчі в магазинах.

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У соціальних мережах місцеві мешканці активно скаржаться на брак не лише пального на АЗС, а й базових товарів першої необхідності на полицях крамниць.

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 17 листопада, українські сили завдали ракетного удару по Кримському мосту, прорвавши посилену оборону, яку окупанти вибудували навколо переправи. Того ж дня СБУ оприлюднила відео влучань, на якому видно, як частина автомобільного полотна обвалилася у воду.

Ця атака серйозно ускладнила для росіян перекидання військових вантажів до Криму та судноплавство між Чорним і Азовським морями. Коментуючи удар 17 листопада, міністр оборони України Євгеній Хмара попередив, що це лише початок.