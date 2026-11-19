Очередь из автомобилей в Крыму на АЗС. Фото: соцсети

После успешных атак Украины на незаконно построенный Керченский мост в Крыму разразился ажиотаж на топливо и продукты. В Севастополе на автозаправочных станциях раскупили весь бензин, а в торговых сетях разграбили товары первой необходимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети, где массово жалуются жители оккупированного Россией полуострова.

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Дефицит бензина и ограничения на заправках

В Севастополе на автозаправочных станциях полностью раскупили бензин, сейчас по всему Крыму наблюдаются очереди за топливом. Паника среди автомобилистов началась после ударов по Керченскому мосту, которые произошли 16 и 17 ноября и привели к обрушению конструкций переправы.

Из-за повышенного спроса на заправках ввели ограничения на продажу топлива в дополнительную тару. Пока водители еще могут заправить полный бак своего автомобиля, однако в канистры разрешают наливать не более 20 литров.

Заявление об ограничениях от гауляйтера Михаила Развожаева. Фото: скриншот

Параллельно с топливным кризисом на полуострове фиксируется ажиотажный спрос на продукты первой необходимости. Жители Севастополя и других населенных пунктов Крыма массово скупают продукты в магазинах.

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В социальных сетях местные жители активно жалуются на нехватку не только топлива на АЗС, но и основных товаров первой необходимости на полках магазинов.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 17 ноября, украинские силы нанесли ракетный удар по Крымскому мосту, прорвав усиленную оборону, которую оккупанты выстроили вокруг переправы. В тот же день СБУ обнародовала видео попаданий, на котором видно, как часть автомобильного полотна обрушилась в воду.

Эта атака серьезно затруднила для россиян переброску военных грузов в Крым и судоходство между Черным и Азовским морями. Комментируя удар 17 ноября, министр обороны Украины Евгений Хмара предупредил, что это только начало.