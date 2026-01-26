Пєсков підтвердив підготовку переговорів щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Наступний раунд переговорів, пов'язаних із процесом навколо України, планують вже наступного тижня. Місцем проведення стане знову Абу-Дабі.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що Кремль зараз не має наміру публічно розкривати або обговорювати окремі пункти порядку денного переговорного процесу. За його словами, деталі залишатимуться закритими для публічного простору.

Водночас у Кремлі позитивно оцінюють сам факт початку конструктивних переговорів. Пєсков заявив, що Володимир Путін перебуває в постійному контакті з російською переговорною групою та регулярно отримує прямі доповіді про хід обговорень.

Окремо прессекретар підкреслив, що для Росії принципове значення мають окремі елементи так званої "формули Анкориджа", не уточнюючи, які саме положення маються на увазі.

Крім того, Пєсков зазначив, що для Венесуели співпраця з Росією й надалі залишається пріоритетним напрямком взаємодії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори між РФ, США та Україною в Абу-Дабі пройшли конструктивно та позитивно.

Окремо Володимир Зеленський висловлювався щодо проблемних питань в переговорах.

Деякі західні ЗМІ подейкують, що незабаром може статися двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.