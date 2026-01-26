Песков подтвердил подготовку переговоров по Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Следующий раунд переговоров, связанных с процессом вокруг Украины, планируют уже на следующей неделе. Местом проведения станет снова Абу-Даби.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль сейчас не намерен публично раскрывать или обсуждать отдельные пункты повестки дня переговорного процесса. По его словам, детали будут оставаться закрытыми для публичного пространства.

В то же время в Кремле положительно оценивают сам факт начала конструктивных переговоров. Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с российской переговорной группой и регулярно получает прямые доклады о ходе обсуждений.

Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что для России принципиальное значение имеют отдельные элементы так называемой "формулы Анкориджа", не уточняя, какие именно положения имеются в виду.

Кроме того, Песков отметил, что для Венесуэлы сотрудничество с Россией и в дальнейшем остается приоритетным направлением взаимодействия.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между РФ, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно и позитивно.

Отдельно Владимир Зеленский высказывался по проблемным вопросам в переговорах.

Некоторые западные СМИ поговаривают, что вскоре может произойти двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.