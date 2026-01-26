Видео
Главная Новости дня В Кремле сделали заявление относительно трехсторонних переговоров

В Кремле сделали заявление относительно трехсторонних переговоров

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:21
Песков подтвердил подготовку переговоров по Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Следующий раунд переговоров, связанных с процессом вокруг Украины, планируют уже на следующей неделе. Местом проведения станет снова Абу-Даби.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также:

В Кремле согласились на еще один раунд переговоров с США и Украиной

Он подчеркнул, что Кремль сейчас не намерен публично раскрывать или обсуждать отдельные пункты повестки дня переговорного процесса. По его словам, детали будут оставаться закрытыми для публичного пространства.

В то же время в Кремле положительно оценивают сам факт начала конструктивных переговоров. Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с российской переговорной группой и регулярно получает прямые доклады о ходе обсуждений.

Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что для России принципиальное значение имеют отдельные элементы так называемой "формулы Анкориджа", не уточняя, какие именно положения имеются в виду.

Кроме того, Песков отметил, что для Венесуэлы сотрудничество с Россией и в дальнейшем остается приоритетным направлением взаимодействия.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между РФ, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно и позитивно.

Отдельно Владимир Зеленский высказывался по проблемным вопросам в переговорах.

Некоторые западные СМИ поговаривают, что вскоре может произойти двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

