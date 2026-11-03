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Головна Новини дня В Києві та двох областях екстрені відключення електроенергії

В Києві та двох областях екстрені відключення електроенергії

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3 листопада 2026 07:52
Екстрені відключення електроенергії: ситуація в Києві та Дніпрі ДТЕК
Енергетик ремонтує обладнання. Фото: ДТЕК

Національна компанія "Укренерго" дала вказівку застосувати вранці у вівторок, 3 листопада, екстрені знеструмлення у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області. Через непередбачувані відключення електроенергії попередні планові графіки зараз не працюють. 

Про це повідомляють у компанії ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Екстренні відключення світла 3 листопада

Національна енергетична компанія "Укренерго" віддала команду терміново обмежити електропостачання для частини споживачів. Під екстрені відключення світла потрапили жителі столиці, а також Київської та Дніпропетровської областей. н.

Зараз звичні планові графіки знеструмлень тимчасово не актуальні. Енергетики наголошують, що у таких умовах діяти за попередніми розрахунками неможливо, тому світло вимикатимуть без прив'язки до годин.

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Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Також енергетики просять громадян активно ділитися цією інформацією з друзями та родичами, аби вони теж могли вчасно та адекватно реагувати на раптові перебої з напругою.

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Новини.LIVE інформували, що українська енергосистема зазнає регулярних ударів. Лише за попередній тиждень росіяни майже сотню разів цілили по газових та енергетичних об'єктах, через що в Київській і Дніпропетровській областях довелося застосовувати аварійні вимкнення.

Особливо критичною ситуація залишається в самій столиці. Там ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 повністю зупинили виробництво електрики ще після масованого обстрілу 7 січня, і запустити їх знову відтоді так і не вдалося.

Щоб компенсувати втрати та підтримати міста, Україна домовляється про термінову допомогу з партнерами. Зокрема, Київ провів переговори з турецьким бізнесом і розраховує вже з наступного тижня отримати значну партію генераторів та обладнання для енергомереж.

Київ електроенергія ДТЕК енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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