Энергетик ремонтирует оборудование. Фото: ДТЭК

Национальная компания "Укрэнерго" дала указание провести утром во вторник, 3 ноября, экстренные отключения электроэнергии в столице, Киевской и Днепропетровской областях. Из-за непредвиденных отключений электроэнергии прежние плановые графики сейчас не действуют.

Об этом сообщают в компании ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Экстренные отключения света 3 ноября

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отдала распоряжение срочно ограничить электроснабжение для части потребителей. Под экстренные отключения света попали жители столицы, а также Киевской и Днепропетровской областей.

Сейчас привычные плановые графики отключений временно не актуальны. Энергетики отмечают, что в таких условиях действовать по предварительным расчетам невозможно, поэтому свет будут отключать без привязки к часам.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Также энергетики просят граждан активно делиться этой информацией с друзьями и родственниками, чтобы они тоже могли своевременно и адекватно реагировать на внезапные перебои с напряжением.

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Новини.LIVE сообщали, что украинская энергосистема подвергается регулярным ударам. Только за предыдущую неделю россияне почти сотню раз наносили удары по газовым и энергетическим объектам, из-за чего в Киевской и Днепропетровской областях пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.

Особенно критической ситуация остается в самой столице. Там ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полностью остановили выработку электроэнергии еще после массированного обстрела 7 января, и запустить их снова с тех пор так и не удалось.

Чтобы компенсировать потери и поддержать города, Украина договаривается о срочной помощи с партнерами. В частности, Киев провел переговоры с турецким бизнесом и рассчитывает уже со следующей недели получить значительную партию генераторов и оборудования для энергосетей.