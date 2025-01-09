У Капітолії під час прощання з Картером затримали чоловіка зі зброєю

В Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера
У середу, 8 січня, поліція Капітолію США заарештувала чоловіка, який намагався пронести мачете та три ножі до будівлі. Це сталося під час поховальної процесії колишнього президента Джиммі Картера.
Про це повідомляє EFE.
Озброєний чоловік увірвався до Капітолію
Інцидент стався після 14:00 за місцевим часом, коли труна з тілом Джиммі Картера перебувала у Ротонді Капітолію, щоб сотні громадян прийшли віддати йому шану.
Згідно з повідомленням поліції, підозрюваного затримали після того, як мачете було помічено під час огляду рюкзака на рентгенівському контрольно-пропускному пункті. Додатково під час обшуку у рюкзаку було виявлено три ножі. У зв’язку з інцидентом перевірки безпеки на північній стороні Центру допуск для відвідувачів Капітолію тимчасово призупинили для проведення розслідування.
Чоловікові висунуть обвинувачення за кількома пунктами щодо носіння небезпечної зброї.
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