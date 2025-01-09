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В Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера

9 січня 2025 08:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Капітолії під час прощання з Картером затримали чоловіка зі зброєю
Поховальна церемонія Джиммі Картера в Капітолії США у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Jon Cherry
Анастасія Постоєнко - Редактор

У середу, 8 січня, поліція Капітолію США заарештувала чоловіка, який намагався пронести мачете та три ножі до будівлі. Це сталося під час поховальної процесії колишнього президента Джиммі Картера.  

Про це повідомляє EFE.

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Інцидент стався після 14:00 за місцевим часом, коли труна з тілом Джиммі Картера перебувала у Ротонді Капітолію, щоб сотні громадян прийшли віддати йому шану.

Згідно з повідомленням поліції, підозрюваного затримали після того, як мачете було помічено під час огляду рюкзака на рентгенівському контрольно-пропускному пункті. Додатково під час обшуку у рюкзаку було виявлено три ножі. У зв’язку з інцидентом перевірки безпеки на північній стороні Центру допуск для відвідувачів Капітолію тимчасово призупинили для проведення розслідування.

Чоловікові висунуть обвинувачення за кількома пунктами щодо носіння небезпечної зброї.

Нагадаємо, у Маямі конфіскували майно російського олігарха. Також у Пентагоні заявили, що команда експрезидента США Джо Байдена не встигне витратити гроші на допомогу Україні

США зброя похорон інцидент Капітолій

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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