У США конфіскували майно Перевалова, вартістю 1,8 млн доларів

Віктор Перевалов з Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ

У Маямі в США конфіскували нерухомість російського олігарха Віктора Перевалова. Причиною є порушення бізнесменом санкцій проти РФ.

Про це повідомила пресслужба мін'юсту США.

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Конфіскація майна олігарха РФ

Суд у США конфіскував дві квартири російського бізнесмена Віктора Перевалова в Маямі загальною вартістю 1,8 мільйона доларів.

У мін'юсті зауважили, що таке рішення було ухвалене через порушення санкцій США. Перевалов є співзасновником російської будівельної компанії "ВАД", яка будувала трасу "Таврида" в окупованому Криму та перебуває під санкціями США з 2018 року.

Попри це нерухомість російського олігарха у Маямі утримувалася, передавалася та здавалася в оренду, що є порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Мін'юст подав цивільний позов про конфіскацію майна ще у лютому 2024 року, а рішення суду будо прийняте 7 січня 2025 року.

Вартість конфіскованого майна становить приблизно 1,8 млн доларів.

Нагадаємо, відомого оперного співака Василя Герелло заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А у "тіньовому флоті", який в обхід санкцій вивозить російську нафту, задіяні фірми, пов'язані з колишнім депутатом Одеської міськради Віктором Баранським. Його самого позбавили українського громадянства минулого року.