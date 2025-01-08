В США конфисковали имущество Перевалова, стоимостью 1,8 млн долларов

Виктор Перевалов с Владимиром Путиным. Фото: росСМИ

В Майами в США конфисковали недвижимость российского олигарха Виктора Перевалова. Причиной является нарушение бизнесменом санкций против РФ.

Об этом сообщила пресс-служба мин'юста США.

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Конфискация имущества олигарха РФ

Суд в США конфисковал две квартиры российского бизнесмена Виктора Перевалова в Майами общей стоимостью 1,8 миллиона долларов.

В мин'юсте отметили, что такое решение было принято из-за нарушения санкций США. Перевалов является соучредителем российской строительной компании "ВАД", которая строила трассу "Таврида" в оккупированном Крыму и находится под санкциями США с 2018 года.

Несмотря на это недвижимость российского олигарха в Майами содержалась, передавалась и сдавалась в аренду, что является нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Мин'юст подал гражданский иск о конфискации имущества еще в феврале 2024 года, а решение суда было принято 7 января 2025 года.

Стоимость конфискованного имущества составляет примерно 1,8 млн долларов.

Напомним, известного оперного певца Василия Герелло заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

А в "теневом флоте", который в обход санкций вывозит российскую нефть, задействованы фирмы, связанные с бывшим депутатом Одесского горсовета Виктором Баранским. Его самого лишили украинского гражданства в прошлом году.