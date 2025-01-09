В Капитолии во время прощания с Картером задержали мужчину с оружием

В Капитолии арестовали мужчину с мачете на похоронах Картера
В среду, 8 января, полиция Капитолия США арестовала мужчину, который пытался пронести мачете и три ножа в здание. Это произошло во время похоронной процессии бывшего президента Джимми Картера.
Об этом сообщает EFE.
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Инцидент произошел после 14:00 по местному времени, когда гроб с телом Джимми Картера находился в Ротонде Капитолия, чтобы сотни граждан пришли отдать ему дань уважения.
Согласно сообщению полиции, подозреваемого задержали после того, как мачете было замечено при досмотре рюкзака на рентгеновском контрольно-пропускном пункте. Дополнительно во время обыска в рюкзаке было обнаружено три ножа. В связи с инцидентом проверки безопасности на северной стороне Центра допуск для посетителей Капитолия временно приостановили для проведения расследования.
Мужчине предъявят обвинения по нескольким пунктам относительно ношения опасного оружия.
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