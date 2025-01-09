В Капитолии во время прощания с Картером задержали мужчину с оружием

Похоронная церемония Джимми Картера в Капитолии США в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Jon Cherry

В среду, 8 января, полиция Капитолия США арестовала мужчину, который пытался пронести мачете и три ножа в здание. Это произошло во время похоронной процессии бывшего президента Джимми Картера.

Об этом сообщает EFE.

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Инцидент произошел после 14:00 по местному времени, когда гроб с телом Джимми Картера находился в Ротонде Капитолия, чтобы сотни граждан пришли отдать ему дань уважения.

Согласно сообщению полиции, подозреваемого задержали после того, как мачете было замечено при досмотре рюкзака на рентгеновском контрольно-пропускном пункте. Дополнительно во время обыска в рюкзаке было обнаружено три ножа. В связи с инцидентом проверки безопасности на северной стороне Центра допуск для посетителей Капитолия временно приостановили для проведения расследования.

Мужчине предъявят обвинения по нескольким пунктам относительно ношения опасного оружия.

Напомним, в Майами конфисковали имущество российского олигарха. Также в Пентагоне заявили, что команда экс-президента США Джо Байдена не успеет потратить деньги на помощь Украине.