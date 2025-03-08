У Торонто сталася стрілянина — поранено 12 людей

Поліція на місці події. Фото: The Risk Intelligence Group (TRIG)

В Канаді увечері, 8 березня, в одному з пабів неподалік торгового центру Scarborough Town Centre в Торонто сталася масова стрілянина, внаслідок якої поранення отримали 12 людей.

Про це повідомляє Orillia Matters.

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Інцидент трапився близько 22:40 за місцевим часом, у районі перехрестя Progress Avenue та Corporate Drive. Спершу повідомлялося про 11 постраждалих, проте згодом їхня кількість зросла до 12 осіб. Четверо з них отримали травми, що не становлять загрози для життя, проте стан інших потерпілих наразі уточнюється.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний був одягнений у чорну балаклаву та втік із місця злочину на сріблястому автомобілі. Його особу наразі не встановлено, триває розшук.

Екстрені служби на місці стрілянини. Фото: The Risk Intelligence Group (TRIG)

Наразі поліція прибула на місце події, і перекрила рух на ділянці. Жителів закликають уникати району, де сталась стрілянина, поки тривають слідчі дії.

Працівники сусідніх закладів розповіли журналістам, що стрілянина, ймовірно, сталася в приміщенні колишнього ресторану Baton Rouge Steakhouse & Bar. Заклад саме готувався до урочистого відкриття.

Мер Торонто Олівія Чоу вже провела розмову з начальником поліції Мироном Демківим і запевнила, що надасть всі необхідні ресурси для розслідування інциденту. Поліція продовжує розслідування та закликає свідків надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуку підозрюваного.

Нагадаємо, на початку лютого у Швеції сталася масова стрілянина. Також у Брюсселі сталась перестрілка внаслідок якої загинула людина.