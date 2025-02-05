Стрілянина у Швеції 4 лютого — загинуло 11 людей

Поліція, рятувальники та медики на місці стрілянини в Еребру. Фото: REUTERS

У шведському місті Еребру 4 лютого трапилася масова стрілянина у школі. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 11 людей, а точна кількість поранених ще невідома.

Про це повідомляє Reuters.

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Стрілянина у Швеції 4 лютого

Як відомо, стрілянина трапилася 4 лютого в обід в освітньому центрі для дорослих Campus Risbergska в місті Еребру. За даними поліції, імовірний 35-річний нападник також загинув. Вважається, що він діяв сам і раніше не притягався до відповідальності.

"Ми знаємо, що близько 10 людей були вбиті. Причина, чому ми не можемо бути точнішими, полягає в тому, що наслідки інциденту дуже масштабні", — сказав начальник місцевої поліції Роберто Ейд Форест.

Поліція на місці злочину в Швеції. Фото: REUTERS

Поліція на місці злочину в Швеції. Фото: REUTERS

Незадовго правоохоронці повідомили, що кількість загиблих зросла до 11 осіб, а точна кількість постраждалих ще невідома, адже у поліції немає інформації про стан їхнього здоров'я.

Форест також розповів, що в школі ще тривають пошуки жертв. Він вважає, що стрілець діяв сам і наразі тероризм не розглядається як мотив, хоча й попередив, що багато обставин події залишаються невідомими.

"У нас велике місце злочину, ми повинні завершити обшуки, які ми проводимо в школі. Є ряд слідчих дій, які ми також необхідно провести: профіль злочинця, опитування свідків", — додав начальник місцевої поліції.

Поліція на місці злочину в Швеції. Фото: REUTERS

Поліція на місці злочину в Швеції. Фото: REUTERS

Поліція на місці злочину в Швеції. Фото: REUTERS

Відомо, що поліція відкрила справу за фактом вбивства, підпалу та використання зброї при обтяжувальних обставинах.

Водночас міністр юстиції Гуннар Стрьоммер назвав це найгіршим масовим розстрілом, який коли-небудь траплявся у Швеції. За його словами, час від часу країна стикається з хвилею стрілянини, але напади на школи — велика рідкість.

Нагадаємо, 30 січня у центрі Києва біля метро сталася стрілянина. До інциденту причетні водій автомобіля та кур’єр служби доставки їжі.

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