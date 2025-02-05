Стрельба в Швеции 4 февраля — погибли 11 человек

Полиция, спасатели и медики на месте стрельбы в Эребру. Фото: REUTERS

В шведском городе Эребру 4 февраля произошла массовая стрельба в школе. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек, а точное количество раненых еще неизвестно.

Об этом сообщает Reuters.

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Стрельба в Швеции 4 февраля

Как известно, стрельба произошла 4 февраля в обед в образовательном центре для взрослых Campus Risbergska в городе Эребру. По данным полиции, предполагаемый 35-летний нападавший также погиб. Считается, что он действовал сам и ранее не привлекался к ответственности.

"Мы знаем, что около 10 человек были убиты. Причина, почему мы не можем быть более точными, заключается в том, что последствия инцидента очень масштабны", — сказал начальник местной полиции Роберто Эйд Форест.

Полиция на месте преступления в Швеции. Фото: REUTERS

Полиция на месте преступления в Швеции. Фото: REUTERS

Незадолго правоохранители сообщили, что количество погибших возросло до 11 человек, а точное количество пострадавших еще неизвестно, ведь у полиции нет информации о состоянии их здоровья.

Форест также рассказал, что в школе еще продолжаются поиски жертв. Он считает, что стрелок действовал сам и пока терроризм не рассматривается как мотив, хотя и предупредил, что многие обстоятельства происшествия остаются неизвестными.

"У нас большое место преступления, мы должны завершить обыски, которые мы проводим в школе. Есть ряд следственных действий, которые мы также необходимо провести: профиль преступника, опрос свидетелей", — добавил начальник местной полиции.

Полиция на месте преступления в Швеции. Фото: REUTERS

Полиция на месте преступления в Швеции. Фото: REUTERS

Полиция на месте преступления в Швеции. Фото: REUTERS

Известно, что полиция открыла дело по факту убийства, поджога и использования оружия при отягчающих обстоятельствах.

В то же время министр юстиции Гуннар Стреммер назвал это худшим массовым расстрелом, который когда-либо случался в Швеции. По его словам, время от времени страна сталкивается с волной стрельбы, но нападения на школы — большая редкость.

Напомним, 30 января в центре Киева возле метро произошла стрельба. К инциденту причастны водитель автомобиля и курьер службы доставки еды.

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