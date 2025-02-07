Стрілянина в Брюсселі 7 лютого - що відомо

Озброєна поліція біля станції метро Clemenceau у Брюсселі, Бельгія. Ілюстративне фото: Reuters

У ніч проти п’ятниці, 7 лютого, в Брюсселі знову сталася стрілянина — це вже четвертий подібний випадок за останні дні. На місці інциденту виявили тіло загиблого.

Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

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Стрілянина в Брюсселі 7 лютого

В районі Peterbos в Андерлехті (одна з частин Брюсселя) сталася чергова стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Про цей випадок в п’ятницю зранку повідомив мер брюссельської комуни Фабріс Кумп.

Поліція підтвердила, що інцидент стався близько 4-ї ранку 7 лютого.

Особу загиблого встановити не вдалося, а на місці події працюють слідчі та криміналісти.

Мер комуни закликав федеральний уряд Бельгії надати необхідні ресурси для місцевої поліції, щоб зупинити хвилю насильства та ліквідувати кримінальні мережі, причетні до цих інцидентів. За його словами, тимчасове посилення патрулювання у проблемних районах столиці є лише короткочасним заходом.

Стрілянина стала вже четвертим подібним випадком за останні три дні.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, у Брюсселі в метро двоє чоловіків влаштували стрілянину. Підозрювані втекли з місця події через тунель метрополітену.

Водночас у Швеції стався наймасовіший збройний напад у школі. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 11 людей.