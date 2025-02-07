Стрельба в Брюсселе 7 февраля - что известно

Вооруженная полиция возле станции метро Clemenceau в Брюсселе, Бельгия. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на пятницу, 7 февраля, в Брюсселе снова произошла стрельба — это уже четвертый подобный случай за последние дни. На месте инцидента обнаружили тело погибшего.

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

Читайте также:

Стрельба в Брюсселе 7 февраля

В районе Peterbos в Андерлехте (одна из частей Брюсселя) произошла очередная стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом случае в пятницу утром сообщил мэр брюссельской коммуны Фабрис Кумп.

Полиция подтвердила, что инцидент произошел около 4-х утра 7 февраля.

Личность погибшего установить не удалось, а на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Мэр коммуны призвал федеральное правительство Бельгии предоставить необходимые ресурсы для местной полиции, чтобы остановить волну насилия и ликвидировать криминальные сети, причастные к этим инцидентам. По его словам, временное усиление патрулирования в проблемных районах столицы является лишь кратковременной мерой.

Стрельба стала уже четвертым подобным случаем за последние три дня.

Напомним, в среду, 5 февраля, в Брюсселе в метро двое мужчин устроили стрельбу. Подозреваемые скрылись с места происшествия через тоннель метрополитена.

В то же время в Швеции произошло самое массовое вооруженное нападение в школе. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек.