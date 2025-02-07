Стрельба в Брюсселе 7 февраля - что известно

В Брюсселе четвертая стрельба за неделю — есть погибший
В ночь на пятницу, 7 февраля, в Брюсселе снова произошла стрельба — это уже четвертый подобный случай за последние дни. На месте инцидента обнаружили тело погибшего.
Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.
Стрельба в Брюсселе 7 февраля
В районе Peterbos в Андерлехте (одна из частей Брюсселя) произошла очередная стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом случае в пятницу утром сообщил мэр брюссельской коммуны Фабрис Кумп.
Полиция подтвердила, что инцидент произошел около 4-х утра 7 февраля.
Личность погибшего установить не удалось, а на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Мэр коммуны призвал федеральное правительство Бельгии предоставить необходимые ресурсы для местной полиции, чтобы остановить волну насилия и ликвидировать криминальные сети, причастные к этим инцидентам. По его словам, временное усиление патрулирования в проблемных районах столицы является лишь кратковременной мерой.
Стрельба стала уже четвертым подобным случаем за последние три дня.
Напомним, в среду, 5 февраля, в Брюсселе в метро двое мужчин устроили стрельбу. Подозреваемые скрылись с места происшествия через тоннель метрополитена.
В то же время в Швеции произошло самое массовое вооруженное нападение в школе. В результате нападения погибли по меньшей мере 11 человек.
Читайте Новини.LIVE!