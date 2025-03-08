В Торонто произошла стрельба — ранены 12 человек

Полиция на месте происшествия. Фото: The Risk Intelligence Group (TRIG)

В Канаде вечером, 8 марта, в одном из пабов недалеко от торгового центра Scarborough Town Centre в Торонто произошла массовая стрельба, в результате которой ранения получили 12 человек.

Об этом сообщает Orillia Matters.

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Инцидент произошел около 22:40 по местному времени, у районе перекрестка Progress Avenue и Corporate Drive. Сначала сообщалось об 11 пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 12 человек. Четверо из них получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, однако состояние других пострадавших пока уточняется.

По информации правоохранителей, подозреваемый был одет в черную балаклаву и скрылся с места преступления на серебристом автомобиле. Его личность пока не установлена, продолжается розыск.

Экстренные службы на месте стрельбы. Фото: The Risk Intelligence Group (TRIG)

Сейчас полиция прибыла на место происшествия, и перекрыла движение на участке. Жителей призывают избегать района, где произошла стрельба, пока продолжаются следственные действия.

Работники соседних заведений рассказали журналистам, что стрельба, вероятно, произошла в помещении бывшего ресторана Baton Rouge Steakhouse & Bar. Заведение как раз готовилось к торжественному открытию.

Мэр Торонто Оливия Чоу уже провела разговор с начальником полиции Мироном Демкивым и заверила, что предоставит все необходимые ресурсы для расследования инцидента. Полиция продолжает расследование и призывает свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь в поиске подозреваемого.

Напомним, в начале февраля в Швеции произошла массовая стрельба. Также в Брюсселе произошла перестрелка в результате которой погиб человек.