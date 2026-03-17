В Кабулі загинуло щонайменше 400 людей від авіаудару по лікарні

Люди стоять біля руїн лікарні після авіаудару. Фото: REUTERS/Sayed Hassib

В Афганістані, у Кабулі, заявили про авіаудар по лікарні для реабілітації наркозалежних, унаслідок якого, за попередніми даними, загинули щонайменше 400 людей. Ще близько 250 осіб дістали поранення після удару, який стався ввечері 16 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Читайте також:

У Кабулі сотні людей загинули від авіаудару по лікарні

У столиці Афганістану заявили про авіаудар по державній лікарні Omid, яка використовується для реабілітації наркозалежних. Заступник речника "Талібану" Хамдулла Фітрат повідомив, що удар стався о 21:00 16 березня. За його словами, значна частина будівлі зруйнована, кількість загиблих сягнула щонайменше 400 людей, ще до 250 осіб зазнали поранень.

Reuters зазначає, що незалежно перевірити ці дані не вдалося. На місці після атаки спалахнула пожежа, також повідомлялося про серйозні руйнування.

У Пакистані натомість відкинули звинувачення в ударі по лікарні. Там заявили, що операція була спрямована по "військових об'єктах та інфраструктурі терористів". Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар стверджує, що "видимі вторинні детонації після ударів чітко вказують на наявність великих складів боєприпасів". Уряд Пакистану також назвав заяви афганської сторони "неправдивим викладом фактів".

Зазначимо, що наприкінці лютого пакистанський міністр оборони Ходжа Асіф оголосив війну Афганістану через сутички на прикордонні.

Тим часом не вщухають бойові дії й на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий оголошувати кінець війни проти Ірану.