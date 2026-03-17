В Кабуле погибли по меньшей мере 400 человек от авиаудара по больнице

Люди стоят возле руин больницы после авиаудара. Фото: REUTERS/Sayed Hassib

В Афганистане, в Кабуле, заявили об авиаударе по больнице для реабилитации наркозависимых, в результате которого, по предварительным данным, погибли по меньшей мере 400 человек. Еще около 250 человек получили ранения после удара, который произошел вечером 16 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Реклама

Читайте также:

В столице Афганистана заявили об авиаударе по государственной больнице Omid, которая используется для реабилитации наркозависимых. Заместитель представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат сообщил, что удар произошел в 21:00 16 марта. По его словам, значительная часть здания разрушена, количество погибших достигло по меньшей мере 400 человек, еще до 250 человек получили ранения.

Reuters отмечает, что независимо проверить эти данные не удалось. На месте после атаки вспыхнул пожар, также сообщалось о серьезных разрушениях.

В Пакистане в свою очередь отвергли обвинения в ударе по больнице. Там заявили, что операция была направлена по "военным объектам и инфраструктуре террористов". Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар утверждает, что "видимые вторичные детонации после ударов четко указывают на наличие крупных складов боеприпасов". Правительство Пакистана также назвало заявления афганской стороны "ложным изложением фактов".

Отметим, что в конце февраля пакистанский министр обороны Ходжа Асиф объявил войну Афганистану из-за столкновений на границе.

Тем временем не утихают боевые действия и на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявлять конец войны против Ирана.