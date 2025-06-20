В Ізраїлі дістали з-під завалів тіло Марії Пешкурової — що відомо

Марія Пешкурова. Фото: isranews.tv

В Ізраїлі завершилася одна з найтрагічніших рятувальних операцій останніх днів. Увечері у четвер, 19 червня, рятувальники витягли з-під завалів тіло 31-річної українки Марії Пешкурової.

Про це повідомив ізраїльський 9 канал.

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Жінка загинула під час падіння іранської балістичної ракети, яка 15 червня рано вранці зруйнувала багатоповерховий житловий будинок у місті Бат-Ям. Загалом тоді загинуло дев'ятеро людей.

З Марією тієї ночі була її сім'я. Під завалами також загинули її 7-річна дочка Настя Бурик, яка останні три роки проходила лікування від онкології в Ізраїлі, мати Марії — 60-річна Олена Пешкурова, а також двоє племінників, Костя та Ілля.

Чоловік Марії — Артем Бурик — на той час був в Україні. З 2022 року він служить у десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України і не мав змоги виїхати за кордон, щоб бути поряд із рідними.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 червня Ізраїль зазнав чергової ракетної атаки з боку Ірану. У низці регіонів країни пролунали сирени повітряної тривоги, зокрема на півдні. Один із снарядів впав у місті Беер-Шева — неподалік від будівлі, де розташоване представництво компанії Microsoft.

А 16 червня Іран завдав удару поруч із посольством США в Тель-Авіві. Через це дипломатичні установи США змушені тимчасово призупинити роботу.