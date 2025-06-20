Іран вдарив біля офісу Microsoft в Ізраїлі — фото

Біля будівлі Microsoft в Ізраїлі впала іранська ракета — фото
Іран у ніч проти 20 червня завдав ракетного удару по Ізраїлю. У кількох районах країни оголошували повітряну тривогу і в Беер-Шеві іранська ракета впала біля представництва Microsoft.
Про це повідомляє The Times of Israel та CNN.
Біля офісу Microsoft впала ракета
За даними ЗМІ, Іран 20 червня вкотре атакував Ізраїль балістичними ракетами. Внаслідок цього в Беер-Шеві постраждало щонайменше 18 людей. Як відомо, іранська ракета впала поблизу будівлі Microsoft.
Вона влучила поруч з кількома багатоквартирними будинками, що призвело до загоряння кількох автомобілів. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Вони надають постраждалим усю необхідну допомогу.
"Ми швидко прибули на місце події великими силами — реанімаційними бригадами, швидкими, мотоциклами — і побачили густий дим, машини, що палають, та руйнування однієї з будівель, а також пошкодження інших квартир", — розповів парамедик Двір Бен-Зеєв.
Нагадаємо, 16 червня Іран завдав удару поруч із посольством США в Тель-Авіві. Через це дипломатичні установи США змушені тимчасово призупинити роботу.
Водночас ЗМІ повідомляють, що Трамп майже готовий віддати наказ вдарити по Ірану. Він хоче уразити ядерні об'єкти в країні і вже "схвалив план атаки".
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