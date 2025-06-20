Іран вдарив біля офісу Microsoft в Ізраїлі — фото

Наслідки ракетного удару Ірану по Ізраїлю. Фото: REUTERS/Itai Ron

Іран у ніч проти 20 червня завдав ракетного удару по Ізраїлю. У кількох районах країни оголошували повітряну тривогу і в Беер-Шеві іранська ракета впала біля представництва Microsoft.

Про це повідомляє The Times of Israel та CNN.

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За даними ЗМІ, Іран 20 червня вкотре атакував Ізраїль балістичними ракетами. Внаслідок цього в Беер-Шеві постраждало щонайменше 18 людей. Як відомо, іранська ракета впала поблизу будівлі Microsoft.

Вона влучила поруч з кількома багатоквартирними будинками, що призвело до загоряння кількох автомобілів. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Вони надають постраждалим усю необхідну допомогу.

"Ми швидко прибули на місце події великими силами — реанімаційними бригадами, швидкими, мотоциклами — і побачили густий дим, машини, що палають, та руйнування однієї з будівель, а також пошкодження інших квартир", — розповів парамедик Двір Бен-Зеєв.

Нагадаємо, 16 червня Іран завдав удару поруч із посольством США в Тель-Авіві. Через це дипломатичні установи США змушені тимчасово призупинити роботу.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Трамп майже готовий віддати наказ вдарити по Ірану. Він хоче уразити ядерні об'єкти в країні і вже "схвалив план атаки".