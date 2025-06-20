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Біля будівлі Microsoft в Ізраїлі впала іранська ракета — фото

20 червня 2025 09:02
Карина Приходько - Редактор
Іран вдарив біля офісу Microsoft в Ізраїлі — фото
Наслідки ракетного удару Ірану по Ізраїлю. Фото: REUTERS/Itai Ron
Карина Приходько - Редактор

Іран у ніч проти 20 червня завдав ракетного удару по Ізраїлю. У кількох районах країни оголошували повітряну тривогу і в Беер-Шеві іранська ракета впала біля представництва Microsoft. 

Про це повідомляє The Times of Israel та CNN.

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Біля офісу Microsoft впала ракета

За даними ЗМІ, Іран 20 червня вкотре атакував Ізраїль балістичними ракетами. Внаслідок цього в Беер-Шеві постраждало щонайменше 18 людей. Як відомо, іранська ракета впала поблизу будівлі Microsoft. 

Вона влучила поруч з кількома багатоквартирними будинками, що призвело до загоряння кількох автомобілів. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Вони надають постраждалим усю необхідну допомогу. 

"Ми швидко прибули на місце події великими силами — реанімаційними бригадами, швидкими, мотоциклами — і побачили густий дим, машини, що палають, та руйнування однієї з будівель, а також пошкодження інших квартир", — розповів парамедик Двір Бен-Зеєв. 

Нагадаємо, 16 червня Іран завдав удару поруч із посольством США в Тель-Авіві. Через це дипломатичні установи США змушені тимчасово призупинити роботу. 

Водночас ЗМІ повідомляють, що Трамп майже готовий віддати наказ вдарити по Ірану. Він хоче уразити ядерні об'єкти в країні і вже "схвалив план атаки". 

Іран Ізраїль Microsoft війна ракетний удар
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