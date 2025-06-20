Иран ударил возле офиса Microsoft в Израиле — фото

Последствия ракетного удара Ирана по Израилю. Фото: REUTERS/Itai Ron

Иран в ночь на 20 июня нанес ракетный удар по Израилю. В нескольких районах страны объявляли воздушную тревогу и в Беэр-Шеве иранская ракета упала возле представительства Microsoft.

Об этом сообщает The Times of Israel и CNN.

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По данным СМИ, Иран 20 июня в очередной раз атаковал Израиль баллистическими ракетами. В результате этого в Беэр-Шеве пострадали по меньшей мере 18 человек. Как известно, иранская ракета упала вблизи здания Microsoft.

Она попала рядом с несколькими многоквартирными домами, что привело к возгоранию нескольких автомобилей. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Мы быстро прибыли на место происшествия большими силами — реанимационными бригадами, скорыми, мотоциклами — и увидели густой дым, горящие машины и разрушения одного из зданий, а также повреждения других квартир", — рассказал парамедик Двор Бен-Зеев.

Напомним, 16 июня Иран нанес удар рядом с посольством США в Тель-Авиве. Из-за этого дипломатические учреждения США вынуждены временно приостановить работу.

В то же время СМИ сообщают, что Трамп почти готов отдать приказ ударить по Ирану. Он хочет поразить ядерные объекты в стране и уже "одобрил план атаки".