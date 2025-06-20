В Израиле достали из-под завалов тело Марии Пешкуровой - что известно

Мария Пешкурова. Фото: isranews.tv

В Израиле завершилась одна из самых трагических спасательных операций последних дней. Вечером в четверг, 19 июня, спасатели извлекли из-под завалов тело 31-летней украинки Марии Пешкуровой.

Об этом сообщил израильский 9 канал.

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Женщина погибла во время падения иранской баллистической ракеты, которая 15 июня рано утром разрушила многоэтажный жилой дом в городе Бат-Ям. Всего тогда погибли девять человек.

С Марией в ту ночь была ее семья. Под завалами также погибли ее 7-летняя дочь Настя Бурик, которая последние три года проходила лечение от онкологии в Израиле, мать Марии — 60-летняя Елена Пешкурова, а также двое племянников, Костя и Илья.

Муж Марии — Артем Бурик — в то время был в Украине. С 2022 года он служит в десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины и не имел возможности выехать за границу, чтобы быть рядом с родными.

Напомним, что в ночь на 20 июня Израиль подвергся очередной ракетной атаке со стороны Ирана. В ряде регионов страны прозвучали сирены воздушной тревоги, в частности на юге. Один из снарядов упал в городе Беэр-Шева — неподалеку от здания, где находится представительство компании Microsoft.

А 16 июня Иран нанес удар рядом с посольством США в Тель-Авиве. Из-за этого дипломатические учреждения США вынуждены временно приостановить работу.