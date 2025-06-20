Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Израиле нашли тело украинки, погибшей от атаки Ирана

В Израиле нашли тело украинки, погибшей от атаки Ирана

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 16:34
В Израиле достали из-под завалов тело Марии Пешкуровой - что известно
Мария Пешкурова. Фото: isranews.tv
Ключові моменти В Израиле достали из-под завалов тело украинки

В Израиле завершилась одна из самых трагических спасательных операций последних дней. Вечером в четверг, 19 июня, спасатели извлекли из-под завалов тело 31-летней украинки Марии Пешкуровой.

Об этом сообщил израильский 9 канал.

Реклама
Читайте также:

В Израиле достали из-под завалов тело украинки

Женщина погибла во время падения иранской баллистической ракеты, которая 15 июня рано утром разрушила многоэтажный жилой дом в городе Бат-Ям. Всего тогда погибли девять человек.

С Марией в ту ночь была ее семья. Под завалами также погибли ее 7-летняя дочь Настя Бурик, которая последние три года проходила лечение от онкологии в Израиле, мать Марии — 60-летняя Елена Пешкурова, а также двое племянников, Костя и Илья.

Муж Марии — Артем Бурик — в то время был в Украине. С 2022 года он служит в десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины и не имел возможности выехать за границу, чтобы быть рядом с родными.

Напомним, что в ночь на 20 июня Израиль подвергся очередной ракетной атаке со стороны Ирана. В ряде регионов страны прозвучали сирены воздушной тревоги, в частности на юге. Один из снарядов упал в городе Беэр-Шева — неподалеку от здания, где находится представительство компании Microsoft.

А 16 июня Иран нанес удар рядом с посольством США в Тель-Авиве. Из-за этого дипломатические учреждения США вынуждены временно приостановить работу.

Иран Израиль обстрелы украинка погибшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации