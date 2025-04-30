В Ізраїлі спалахнула масштабна лісова пожежа - є постраждалі

Пожежники у Ізраїлі. Фото: ISRAEL POLICE

У середу, 30 квітня, вранці в Ізраїлі на Юдейських горах розпочалась лісова пожежа, яка охопила весь район Єрусалима. Правоохоронці почали евакуацію місцевих жителів.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Що відомо про пожежі в Ізраїлі

Комісар Пожежно-рятувального управління Ізраїлю Еяль Каспі повідомив, що рівень тривоги через лісові пожежі підвищено до максимального. Пожежники заблокували автомагістраль №1 у Єрусалимі та докладають зусиль, щоб стримати поширення вогню, на яке впливають сильний вітер та висока температура.

Пожежі наразі спалахнули в кількох місцях, зокрема в Ашдоді, Масуот-Іцхаку, Шафірі та Кфар-Варбурзі. Поліція здійснила евакуацію жителів селища Неве-Шалом.

Згідно з повідомленнями, семеро людей постраждали внаслідок лісової пожежі. Стан шістьох з них оцінюється як легкий, одна особа — у середньому тяжкому стані. Серед постраждалих двоє малюків віком близько року. Всі вони отримали отруєння димом.

Пожежа у Ізраїлі. Фото: ISRAEL POLICE

Волонтерська організація United Hatzalah повідомила, що надала медичну допомогу більш ніж 30 людям, постраждалим від вдихання диму. Деяким із них була потрібна киснева підтримка. Надзвичайні служби врятували дев'ятьох осіб із автомобілів, які потрапили в зону густого диму. Три приватні автомобілі загорілися.

До гасіння залучено близько 119 пожежних команд, 10 пожежних літаків та гелікоптер.

Міністр оборони Ісраель Кац доручив начальнику Армії оборони Ізраїлю Еялю Заміру допомогти пожежникам.

До місця пожеж прямує прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар звернувся із проханням про допомогу до сусідніх країн — Греції, Хорватії, Італії, Кіпру, Болгарії.

Пожежники у Ізраїлі. Фото: ISRAEL POLICE

Нагадаємо, що у Канаді сталася пожежа в Селі спадщини української культури. Спочатку поліція оголошувала про евакуацію, але згодом її скасували.

А у Малайзії також сталася велика пожежа. Це сталося через прорив газопроводу поблизу автозаправної станції в районі Путра Хайтс, неподалік Куала-Лумпура.