В Израиле вспыхнул масштабный лесной пожар - есть пострадавшие

Пожарные в Израиле. Фото: ISRAEL POLICE

В среду, 30 апреля, утром в Израиле на Иудейских горах начался лесной пожар, который охватил весь район Иерусалима. Правоохранители начали эвакуацию местных жителей.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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רון טוביה, אזרח שפונה מכבביש 1 בעקבות השריפות: ״הרכב שלי תקוע שם, ביקשתי לפתוח תלונה. אמרו לי - ׳בעיה שלך, יש עוד 200 כמוך״https://t.co/K1FXpOUENQ | @Ofer_Hadad @AmalyaDuek pic.twitter.com/TKXEQZl9tQ - החדשות - N12 (@N12News) April 30, 2025

Что известно о пожарах в Израиле

Комиссар Пожарно-спасательного управления Израиля Эяль Каспи сообщил, что уровень тревоги из-за лесных пожаров повышен до максимального. Пожарные заблокировали автомагистраль №1 в Иерусалиме и прилагают усилия, чтобы сдержать распространение огня, на которое влияют сильный ветер и высокая температура.

Пожары сейчас вспыхнули в нескольких местах, в частности в Ашдоде, Масуот-Ицхаке, Шафире и Кфар-Варбурге. Полиция осуществила эвакуацию жителей поселка Неве-Шалом.

Согласно сообщениям, семь человек пострадали в результате лесного пожара. Состояние шестерых из них оценивается как легкое, один человек — в среднем тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое малышей в возрасте около года. Все они получили отравление дымом.

Пожар в Израиле. Фото: ISRAEL POLICE

Волонтерская организация United Hatzalah сообщила, что оказала медицинскую помощь более чем 30 людям, пострадавшим от вдыхания дыма. Некоторым из них требовалась кислородная поддержка. Чрезвычайные службы спасли девять человек из автомобилей, которые попали в зону густого дыма. Три частных автомобиля загорелись.

К тушению привлечено около 119 пожарных команд, 10 пожарных самолетов и вертолет.

Министр обороны Исраэль Кац поручил начальнику Армии обороны Израиля Эялю Замиру помочь пожарным.

К месту пожаров направляется премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обратился с просьбой о помощи к соседним странам — Греции, Хорватии, Италии, Кипру, Болгарии.

Пожарные в Израиле. Фото: ISRAEL POLICE

Напомним, что в Канаде произошел пожар в Деревне наследия украинской культуры. Сначала полиция объявляла об эвакуации, но впоследствии ее отменили.

А в Малайзии также произошел крупный пожар. Это произошло из-за прорыва газопровода вблизи автозаправочной станции в районе Путра Хайтс, недалеко от Куала-Лумпура.