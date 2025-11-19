Удар по Івано-Франківській області 19 листопада — які наслідки

В Івано-Франківській ОВА сказали, куди цілилась Росія цієї ночі
В Івано-Франківській області вночі та вранці 19 листопада лунали вибухи. Російська армія завдала чергового удару, використавши кілька типів озброєння. Відомо про постраждалих.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в офіційному Telegram-каналі.
Наслідки атаки Росії на Івано-Франківщину
За словами очільниці ОВА, ціллю ворога стали енергетичні об’єкти регіону. Унаслідок атаки у Івано-Франківському районі травмувалися троє людей, зокрема двоє дітей. Постраждалим зараз надають необхідну медичну допомогу, стан медики уточнюють. Також відомо і про пошкодження одного приватного домогосподарства.
Нагадаємо, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну в ніч проти 19 листопада. Гучні вибухи лунали в кількох містах, є інформація про руйнування цивільних об'єктів.
Зокрема, у Харкові виникли масштабні пожежі та руйнування у житловій багатоповерхівці.
У Тернополі російська повітряна ціль влучила у верхні поверхи житлового будинку.
Через масштабні атаки в Україні ввели екстрені аварійні відключення світла.
