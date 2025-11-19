Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Івано-Франківській ОВА сказали, куди цілилась Росія цієї ночі

В Івано-Франківській ОВА сказали, куди цілилась Росія цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 09:26
Оновлено: 09:49
Удар по Івано-Франківській області 19 листопада — які наслідки
Дим у небі. Фото ілюстративне: соцмережі

В Івано-Франківській області вночі та вранці 19 листопада лунали вибухи. Російська армія завдала чергового удару, використавши кілька типів озброєння. Відомо про постраждалих. 

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в офіційному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Росії на Івано-Франківщину

За словами очільниці ОВА, ціллю ворога стали енергетичні об’єкти регіону. Унаслідок атаки у Івано-Франківському районі травмувалися троє людей, зокрема двоє дітей. Постраждалим зараз надають необхідну медичну допомогу, стан медики уточнюють. Також відомо і про пошкодження одного приватного домогосподарства.

null
Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну в ніч проти 19 листопада. Гучні вибухи лунали в кількох містах, є інформація про руйнування цивільних об'єктів. 

Зокрема, у Харкові виникли масштабні пожежі та руйнування у житловій багатоповерхівці.

У Тернополі російська повітряна ціль влучила у верхні поверхи житлового будинку.

Через масштабні атаки в Україні ввели екстрені аварійні відключення світла. 

вибух обстріли Івано-Франківська область сфера енергетики війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації