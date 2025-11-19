Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ивано-Франковской ОВА сказали, куда целилась Россия этой ночью

В Ивано-Франковской ОВА сказали, куда целилась Россия этой ночью

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 09:26
обновлено: 09:25
Удар по Ивано-Франковской области 19 ноября — каковы последствия
Дым в небе. Фото иллюстративное: соцсети

В Ивано-Франковской области ночью и утром 19 ноября раздавались взрывы. Российская армия нанесла очередной удар, использовав несколько типов вооружения. Известно о пострадавших.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в официальном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки России на Ивано-Франковскую область

По словам руководительницы ОГА целью врага стали энергетические объекты региона. В результате атаки в Ивано-Франковском районе травмировались три человека, в том числе двое детей. Пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние медики уточняют. Также известно и о повреждении одного частного домохозяйства.

null
Сообщение ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия осуществила комбинированную атаку на Украину в ночь на 19 ноября. Громкие взрывы раздавались в нескольких городах, есть информация о разрушении гражданских объектов.

В частности, в Харькове возникли масштабные пожары и разрушения в жилой многоэтажке.

В Тернополе российская воздушная цель попала в верхние этажи жилого дома.

Из-за масштабных атак в Украине ввели экстренные аварийные отключения света.

взрыв обстрелы Ивано-Франковская область сфера энергетики война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации