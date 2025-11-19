Удар по Ивано-Франковской области 19 ноября — каковы последствия

В Ивано-Франковской ОВА сказали, куда целилась Россия этой ночью
В Ивано-Франковской области ночью и утром 19 ноября раздавались взрывы. Российская армия нанесла очередной удар, использовав несколько типов вооружения. Известно о пострадавших.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в официальном Telegram-канале.
Последствия атаки России на Ивано-Франковскую область
По словам руководительницы ОГА целью врага стали энергетические объекты региона. В результате атаки в Ивано-Франковском районе травмировались три человека, в том числе двое детей. Пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние медики уточняют. Также известно и о повреждении одного частного домохозяйства.
Напомним, Россия осуществила комбинированную атаку на Украину в ночь на 19 ноября. Громкие взрывы раздавались в нескольких городах, есть информация о разрушении гражданских объектов.
В частности, в Харькове возникли масштабные пожары и разрушения в жилой многоэтажке.
В Тернополе российская воздушная цель попала в верхние этажи жилого дома.
Из-за масштабных атак в Украине ввели экстренные аварийные отключения света.
