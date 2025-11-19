Удар по Ивано-Франковской области 19 ноября — каковы последствия

Дым в небе. Фото иллюстративное: соцсети

В Ивано-Франковской области ночью и утром 19 ноября раздавались взрывы. Российская армия нанесла очередной удар, использовав несколько типов вооружения. Известно о пострадавших.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в официальном Telegram-канале.

Последствия атаки России на Ивано-Франковскую область

По словам руководительницы ОГА целью врага стали энергетические объекты региона. В результате атаки в Ивано-Франковском районе травмировались три человека, в том числе двое детей. Пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние медики уточняют. Также известно и о повреждении одного частного домохозяйства.

Сообщение ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия осуществила комбинированную атаку на Украину в ночь на 19 ноября. Громкие взрывы раздавались в нескольких городах, есть информация о разрушении гражданских объектов.

В частности, в Харькове возникли масштабные пожары и разрушения в жилой многоэтажке.

В Тернополе российская воздушная цель попала в верхние этажи жилого дома.

Из-за масштабных атак в Украине ввели экстренные аварийные отключения света.