В Італії радикали напали на активістів з українськими прапорами

Напад на активістів з українськими прапорами в Римі. Фото: кадр з відео

У Римі під час антифашистського маршу радикали напали на активістів з українськими прапорами. Інцидент стався під час святкування Дня визволення Італії. Напад уже засудили італійська влада та українське посольство.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Посольство України в Італії та італійські ЗМІ.

У Римі напали на активістів з прапорами України

У суботу, 25 квітня, у столиці Італії під час масових заходів до Дня визволення група невідомих напала на учасників маршу, які тримали українські прапори.

За даними видання La Repubblica, активісти з ліберально-демократичних рухів +Europa та Radicali Italiani прийшли на акцію з прапорами України та Палестини. Ще до початку ходи на них напали представники організації Cambiare Rotta.

Нападники вигукували образливі гасла, зокрема звинувачували учасників у "нацизмі" та вимагали прибрати українські прапори.

Окремий інцидент стався і в Болоньї, де, за інформацією видання Leggo, до участі в марші не допустили літнього чоловіка з українським прапором.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на події та різко розкритикувала напад.

"Якщо це ті, хто стверджує, що захищає свободу і демократію, я б сказала, що у нас є проблема", — заявила вона.

Водночас у Посольстві України в Італії також засудили інцидент, назвавши агресію проти людей з українськими прапорами неприйнятною. Дипломати подякували італійській владі та громадянам за підтримку України.

Скриншот повідомлення Посольства України в Італії/X

Новини.LIVE раніше інформували, що у Посольстві України в Італії повідомили про випадки агресії до людей з українськими прапорами під час заходів 25 квітня. Там наголосили, що такі дії є неприпустимими, адже прапор України символізує боротьбу за свободу і демократію.

