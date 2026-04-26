В Италии радикалы напали на активистов с украинскими флагами

Нападение на активистов с украинскими флагами в Риме. Фото: кадр из видео

В Риме во время антифашистского марша радикалы напали на активистов с украинскими флагами. Инцидент произошел во время празднования Дня освобождения Италии. Нападение уже осудили итальянские власти и украинское посольство.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Посольство Украины в Италии и итальянские СМИ.

В Риме напали на активистов с флагами Украины

В субботу, 25 апреля, в столице Италии во время массовых мероприятий ко Дню освобождения группа неизвестных напала на участников марша, которые держали украинские флаги.

По данным издания La Repubblica, активисты из либерально-демократических движений +Europaи Radicali Italiani пришли на акцию с флагами Украины и Палестины. Еще до начала шествия на них напали представители организации Cambiare Rotta.

Нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги, в частности обвиняли участников в "нацизме" и требовали убрать украинские флаги.

Отдельный инцидент произошел и в Болонье, где, по информации издания Leggo, к участию в марше не допустили пожилого мужчину с украинским флагом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на события и резко раскритиковала нападение.

"Если это те, кто утверждает, что защищает свободу и демократию, я бы сказала, что у нас есть проблема", — заявила она.

В то же время в Посольстве Украины в Италии также осудили инцидент, назвав агрессию против людей с украинскими флагами неприемлемой. Дипломаты поблагодарили итальянские власти и граждан за поддержку Украины.

Скриншот сообщения Посольства Украины в Италии/X

Новини.LIVE ранее информировали, что в Посольстве Украины в Италии сообщили о случаях агрессии к людям с украинскими флагами во время мероприятий 25 апреля. Там отметили, что такие действия недопустимы, ведь флаг Украины символизирует борьбу за свободу и демократию.

