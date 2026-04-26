Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Италии радикалы напали на активистов с украинскими флагами

В Италии радикалы напали на активистов с украинскими флагами

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 22:19
В Италии радикалы напали на активистов с украинскими флагами
Нападение на активистов с украинскими флагами в Риме. Фото: кадр из видео

В Риме во время антифашистского марша радикалы напали на активистов с украинскими флагами. Инцидент произошел во время празднования Дня освобождения Италии. Нападение уже осудили итальянские власти и украинское посольство.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Посольство Украины в Италии и итальянские СМИ.

В Риме напали на активистов с флагами Украины

В субботу, 25 апреля, в столице Италии во время массовых мероприятий ко Дню освобождения группа неизвестных напала на участников марша, которые держали украинские флаги.

По данным издания La Repubblica, активисты из либерально-демократических движений +Europaи Radicali Italiani пришли на акцию с флагами Украины и Палестины. Еще до начала шествия на них напали представители организации Cambiare Rotta.

Нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги, в частности обвиняли участников в "нацизме" и требовали убрать украинские флаги.

Читайте также:

Отдельный инцидент произошел и в Болонье, где, по информации издания Leggo, к участию в марше не допустили пожилого мужчину с украинским флагом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на события и резко раскритиковала нападение.

"Если это те, кто утверждает, что защищает свободу и демократию, я бы сказала, что у нас есть проблема", — заявила она.

В то же время в Посольстве Украины в Италии также осудили инцидент, назвав агрессию против людей с украинскими флагами неприемлемой. Дипломаты поблагодарили итальянские власти и граждан за поддержку Украины.

Скриншот сообщения Посольства Украины в Италии/X

Новини.LIVE ранее информировали, что в Посольстве Украины в Италии сообщили о случаях агрессии к людям с украинскими флагами во время мероприятий 25 апреля. Там отметили, что такие действия недопустимы, ведь флаг Украины символизирует борьбу за свободу и демократию.

Новини.LIVE также писали, что 15 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджо Маттарелла. Стороны обсудили поддержку Украины, ситуацию с безопасностью и энергетику. Италия подтвердила готовность и в дальнейшем помогать Украине.

Италия Рим флаг Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации