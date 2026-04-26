В Италии зафиксировали случаи агрессии к людям с флагами Украины

В Италии зафиксировали случаи агрессии к людям с флагами Украины

Дата публикации 26 апреля 2026 10:17
В Италии зафиксировали случаи агрессии к людям с флагами Украины
Ребенок с флагом Украины. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Посольстве Украины в Италии сообщили о случаях агрессии и дискриминации к людям с украинскими флагами. В ведомстве отметили, что их зафиксировали во время празднования Дня освобождения 25 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в воскресенье, 26 апреля, передает Новини.LIVE.

Агрессия к людям с украинскими флагами

В посольстве заявили, что случаи являются абсолютно неприемлемыми. Там напомнили, что сегодня украинский флаг является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь против жестокой войны России, которая является крупнейшей со времен Второй мировой.

Ведомство также выразило благодарность правительству Италии и людям, которые поддерживают Украину и народ в борьбе за жизнь и будущее.

"Насилие против тех, кто выступает против ежедневного убийства невинных людей, депортации детей и попыток России уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание. Это не должно повториться",- говорится в сообщении.

Сообщение посольства. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 15 апреля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. В частности, стороны обсудили поддержку Украины и энергетическую устойчивость.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина и Италия проработают Drone Deal. По его словам, страны будут усиливать друг друга. Он сообщил, что Италия заинтересована в сотрудничестве.

Италия Украина флаг Украины
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
