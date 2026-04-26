В Італії зафіксували випадки агресії до людей з прапорами України

Дитина з прапором України. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Посольстві України в Італії повідомили про випадки агресії та дискримінації до людей з українськими прапорами. У відомстві зазначили, що їх зафіксували під час святкування Дня визволення 25 квітня.

Про це повідомила пресслужба посольства у неділю, 26 квітня, передає Новини.LIVE.

Агресія до людей з українськими прапорами

У посольстві заявили, що випадки є абсолютно неприйнятними. Там нагадали, що сьогодні український прапор є символом боротьби за свободу, незалежність, демократію та людське життя проти жорстокої війни Росії, яка є найбільшою з часів Другої світової.

Відомство також висловило вдячність уряду Італії та людям, які підтримують Україну та народ у боротьбі за життя та майбутнє.

"Насильство проти тих, хто виступає проти щоденного вбивства невинних людей, депортації дітей та спроб Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння. Це не повинно повторитися", — йдеться у повідомленні.

Допис посольства. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 15 квітня український лідер Володимир Зеленський зустрівся із президентом Італії Серджо Маттареллою. Зокрема, сторони обговорили підтримку України та енергетичну стійкість.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна та Італія пропрацюють Drone Deal. За його словами, країни будуть посилювати один одного. Він повідомив, що Італія зацікавлена у співпраці.