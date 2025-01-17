В Італії арештували яхту українського посадовця — в чому причина

Яхта, яку арештували італійські правоохоронці. Фото: САП

Італійські правоохоронці заарештували яхту преміумкласу одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Її вартість сягає 5,5 млн євро.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram у п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначили в САП, яхту вдалося арештувати завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи. До неї входять представники України, Австрії та Франції. Наразі триває пошук та арешт активів учасників злочинної організації, яку очолював колишній Голова Фонду державного майна України.

"У межах роботи цієї спільної слідчої групи італійські правоохоронці арештували яхту преміумкласу одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України, вартість якої сягає 5,5 млн євро", — зазначають у прокуратурі.

Елітна яхта, яку арештували в Італії. Фото: САП

Раніше також арештувала майно підозрюваних французька сторона. Загальна вартість нерухомості становила приблизно 6,5 млн євро. Австрійські правоохоронці теж арештували елітні автівки та коштовні речі.

Внутрішній вигляд яхти, яку арештували правоохоронці. Фото: САП

Як наголосили в САП, антикорупційні органи продовжують активно працювати над ідентифікацією та поверненням майна і коштів, які були здобуті злочинним шляхом. Наразі шукають іншу нерухомість та цінності.

Нагадаємо, в Україні судили колишнього нардепа Олега Царьова, щоправда, заочно. Його визнали винним у фінансуванні агресії РФ проти України. Майно чиновника на майже пів мільярда гривень конфіскували.

У Сполучених Штатах Америки конфіскували нерухомість олігарха з Росії Віктора Перевалова. Це сталося через те, що бізнесмен порушував санкції проти РФ.