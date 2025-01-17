В Италии арестовали яхту украинского чиновника — в чем причина

Яхта, которую арестовали итальянские правоохранители. Фото: САП

Итальянские правоохранители арестовали яхту премиум-класса одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины. Ее стоимость достигает 5,5 млн евро.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram в пятницу, 17 января.

Читайте также:

Почему изъяли имущество чиновника

Как отметили в САП, яхту удалось арестовать благодаря слаженным действиям совместной следственной группы. В нее входят представители Украины, Австрии и Франции. Сейчас продолжается поиск и арест активов участников преступной организации, которую возглавлял бывший Председатель Фонда государственного имущества Украины.

"В рамках работы этой совместной следственной группы итальянские правоохранители арестовали яхту премиум-класса одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины, стоимость которой достигает 5,5 млн евро", — отмечают в прокуратуре.

Элитная яхта, которую арестовали в Италии. Фото: САП

Ранее также арестовала имущество подозреваемых французская сторона. Общая стоимость недвижимости составила примерно 6,5 млн евро. Австрийские правоохранители тоже арестовали элитные машины и ценные вещи.

Внутренний вид яхты, которую арестовали правоохранители. Фото: САП

Как отметили в САП, антикоррупционные органы продолжают активно работать над идентификацией и возвращением имущества и средств, которые были добыты преступным путем. Сейчас ищут другую недвижимость и ценности.

Напомним, в Украине судили бывшего нардепа Олега Царева, правда, заочно. Его признали виновным в финансировании агрессии РФ против Украины. Имущество чиновника на почти полмиллиарда гривен конфисковали.

В Соединенных Штатах Америки конфисковали недвижимость олигарха из России Виктора Перевалова. Это произошло из-за того, что бизнесмен нарушал санкции против РФ.