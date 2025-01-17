В Италии арестовали яхту украинского чиновника — в чем причина

В Италии арестовали яхту чиновника Фонда госимущества Украины
Итальянские правоохранители арестовали яхту премиум-класса одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины. Ее стоимость достигает 5,5 млн евро.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram в пятницу, 17 января.
Почему изъяли имущество чиновника
Как отметили в САП, яхту удалось арестовать благодаря слаженным действиям совместной следственной группы. В нее входят представители Украины, Австрии и Франции. Сейчас продолжается поиск и арест активов участников преступной организации, которую возглавлял бывший Председатель Фонда государственного имущества Украины.
"В рамках работы этой совместной следственной группы итальянские правоохранители арестовали яхту премиум-класса одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины, стоимость которой достигает 5,5 млн евро", — отмечают в прокуратуре.
Ранее также арестовала имущество подозреваемых французская сторона. Общая стоимость недвижимости составила примерно 6,5 млн евро. Австрийские правоохранители тоже арестовали элитные машины и ценные вещи.
Как отметили в САП, антикоррупционные органы продолжают активно работать над идентификацией и возвращением имущества и средств, которые были добыты преступным путем. Сейчас ищут другую недвижимость и ценности.
Напомним, в Украине судили бывшего нардепа Олега Царева, правда, заочно. Его признали виновным в финансировании агрессии РФ против Украины. Имущество чиновника на почти полмиллиарда гривен конфисковали.
В Соединенных Штатах Америки конфисковали недвижимость олигарха из России Виктора Перевалова. Это произошло из-за того, что бизнесмен нарушал санкции против РФ.
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