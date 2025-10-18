Що допоможе Україні змінити перебіг війни - дані ISW

Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

Аналітик Інституту вивчення війни Мейсон Кларк заявив, що лише стабільна та послідовна підтримка України з боку союзників може стати ключем до встановлення миру та змінити перебіг війни. За його словами, нині домовитися про справедливе завершення конфлікту надзвичайно складно, адже Росія продовжує висувати максималістські вимоги, які унеможливлюють реальні перемовини.

Про це аналітик повідомив під час брифінгу у суботу, 18 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Що допоможе Україні змінити перебіг війни

Експерт наголосив, що примусити Кремль сісти за стіл переговорів можуть лише стійка підтримка України з боку НАТО та Європейського Союзу, а також нарощування власних оборонних спроможностей.

Кларк підкреслив, що Україні варто робити ставку на індивідуальні домовленості з європейськими державами щодо спільного виробництва озброєнь і максимально залучати потужності європейської промисловості. На його думку, це дозволить зменшити залежність від допомоги Вашингтона.

"Краще забезпечити необхідні спроможності власними силами у співпраці з Європою, ніж постійно звертатися до США з проханнями, які не завжди задовольняються", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив готовність підтримати ініціативу Дональда Трампа щодо запровадження режиму припинення вогню вздовж лінії фронту. На його переконання, це могло б стати першим кроком до подальшого обговорення, зокрема, й питань, пов’язаних із територіями.

Крім того, під час свого візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський провів зустрічі з представниками американського оборонно-промислового комплексу. У ході перемовин сторони зосередилися на питаннях посилення української армії, зокрема на забезпеченні сучасними системами протиповітряної оборони та винищувачами F-16.