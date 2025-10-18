Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ISW объяснили, что поможет Украине изменить ход войны

В ISW объяснили, что поможет Украине изменить ход войны

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 14:51
обновлено: 14:51
Что поможет Украине изменить ход войны - данные ISW
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

Аналитик Института изучения войны Мейсон Кларк заявил, что только стабильная и последовательная поддержка Украины со стороны союзников может стать ключом к установлению мира и изменить ход войны. По его словам, сейчас договориться о справедливом завершении конфликта чрезвычайно сложно, ведь Россия продолжает выдвигать максималистские требования, которые делают невозможным реальные переговоры.

Об этом аналитик сообщил во время брифинга в субботу, 18 октября.

Реклама
Читайте также:

Что поможет Украине изменить ход войны

Эксперт отметил, что заставить Кремль сесть за стол переговоров могут только устойчивая поддержка Украины со стороны НАТО и Европейского Союза, а также наращивание собственных оборонных возможностей.

Кларк подчеркнул, что Украине следует делать ставку на индивидуальные договоренности с европейскими государствами по совместному производству вооружений и максимально привлекать мощности европейской промышленности. По его мнению, это позволит уменьшить зависимость от помощи Вашингтона.

"Лучше обеспечить необходимые способности собственными силами в сотрудничестве с Европой, чем постоянно обращаться к США с просьбами, которые не всегда удовлетворяются",- отметил аналитик.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать инициативу Дональда Трампа о введении режима прекращения огня вдоль линии фронта. По его убеждению, это могло бы стать первым шагом к дальнейшему обсуждению, в частности, и вопросов, связанных с территориями.

Кроме того, во время своего визита в Соединенные Штаты Владимир Зеленский провел встречи с представителями американского оборонно-промышленного комплекса. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах усиления украинской армии, в частности на обеспечении современными системами противовоздушной обороны и истребителями F-16.

ВСУ ISW война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации