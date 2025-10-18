Что поможет Украине изменить ход войны - данные ISW

Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

Аналитик Института изучения войны Мейсон Кларк заявил, что только стабильная и последовательная поддержка Украины со стороны союзников может стать ключом к установлению мира и изменить ход войны. По его словам, сейчас договориться о справедливом завершении конфликта чрезвычайно сложно, ведь Россия продолжает выдвигать максималистские требования, которые делают невозможным реальные переговоры.

Об этом аналитик сообщил во время брифинга в субботу, 18 октября.

Что поможет Украине изменить ход войны

Эксперт отметил, что заставить Кремль сесть за стол переговоров могут только устойчивая поддержка Украины со стороны НАТО и Европейского Союза, а также наращивание собственных оборонных возможностей.

Кларк подчеркнул, что Украине следует делать ставку на индивидуальные договоренности с европейскими государствами по совместному производству вооружений и максимально привлекать мощности европейской промышленности. По его мнению, это позволит уменьшить зависимость от помощи Вашингтона.

"Лучше обеспечить необходимые способности собственными силами в сотрудничестве с Европой, чем постоянно обращаться к США с просьбами, которые не всегда удовлетворяются",- отметил аналитик.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать инициативу Дональда Трампа о введении режима прекращения огня вдоль линии фронта. По его убеждению, это могло бы стать первым шагом к дальнейшему обсуждению, в частности, и вопросов, связанных с территориями.

Кроме того, во время своего визита в Соединенные Штаты Владимир Зеленский провел встречи с представителями американского оборонно-промышленного комплекса. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах усиления украинской армии, в частности на обеспечении современными системами противовоздушной обороны и истребителями F-16.