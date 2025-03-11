Росія використовує заяви Трампа для розділення Європи і США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Російські чиновники використовують заяви та дії адміністрації президента Дональда Трампа, намагаючись розділити США та Європу. Ймовірно, РФ продовжить такі зусилля, щоб домогтися максимальних поступок щодо України з боку Америки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що 10 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вперше за три роки американські та російські чиновники проголосували однаково проти резолюції ООН, яку підтримала Україна та Європа 24 лютого. Зазначається, що ця резолюція відзначала третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, визнавала РФ агресором у війні та закликала до справедливого миру в Україні.

Лавров стверджував, що "ультраліберальні правлячі еліти Заходу" підтримують Україну, а країни ЄС і Великої Британії зберігають "хижацькі, колоніальні звички". За даними ISW, Лавров не згадав США, ймовірно, намагаючись посіяти чвари між Америкою та Європою.

У звіті зазначається, що заява міністра закордонних справ РФ перегукується із заявою російського диктатора Володимира Путіна про те, що "деякі західні еліти" намагаються "підтримувати нестабільність" у світі та намагатимуться "зірвати або скомпрометувати" американсько-російський діалог, який почався.

"Російські офіційні особи, ймовірно, намагаються використати заяви та дії адміністрації Трампа, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, і, ймовірно, продовжать такі зусилля, щоб домогтися максимальних поступок щодо України з боку США, Європи та самої України, а також розірвати відносини США та Європи на користь Росії", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Путін користується обмеженням розвідданих від США для України. Він вважає, що так вчинив би "будь-хто на його місці".

Крім того, президент США сказав, що вірить Путіну, а з Україною йому "складніше".