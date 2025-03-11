Россия использует заявления Трампа для разделения Европы и США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Российские чиновники используют заявления и действия администрации президента Дональда Трампа, пытаясь разделить США и Европу. Вероятно, РФ продолжит такие усилия, чтобы добиться максимальных уступок в отношении Украины со стороны Америки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что впервые за три года американские и российские чиновники проголосовали одинаково против резолюции ООН, которую поддержала Украина и Европа 24 февраля. Отмечается, что эта резолюция отмечала третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, признавала РФ агрессором в войне и призывала к справедливому миру в Украине.

Лавров утверждал, что "ультралиберальные правящие элиты Запада" поддерживают Украину, а страны ЕС и Великобритании сохраняют "хищнические, колониальные привычки". По данным ISW, Лавров не упомянул США, вероятно, пытаясь посеять распри между Америкой и Европой.

В отчете отмечается, что заявление министра иностранных дел РФ перекликается с заявлением российского диктатора Владимира Путина о том, что "некоторые западные элиты" пытаются "поддерживать нестабильность" в мире и будут пытаться "сорвать или скомпрометировать" начавшийся американо-российский диалог.

"Российские официальные лица, вероятно, пытаются использовать заявления и действия администрации Трампа, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, и, вероятно, продолжат такие усилия, чтобы добиться максимальных уступок в отношении Украины со стороны США, Европы и самой Украины, а также разорвать отношения США и Европы в пользу России", — отметили в ISW.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Путин пользуется ограничением разведданных от США для Украины. Он считает, что так поступил бы "любой на его месте".

Кроме того, президент США сказал, что верит Путину, а с Украиной ему "сложнее".