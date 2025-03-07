Виступ Трампа в Овальному кабінеті 7 березня — президент США заявив, що вірить Путіну

Лідер США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/File Photo

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що вірить російському президенту Володимиру Путіну. Він також вважає, що відносини між США та Росією є дуже хорошими.

Свої заяви глава Білого дому зробив під час виступу в Овальному кабінеті в п'ятницю, 7 березня.

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Трамп висловив свої думки про Росію та Україну, підкресливши, що США дуже добре ладнають з Москвою.

"Я вірю Путіну, у нас з Росією все дуже добре. Але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і у них немає козирів. Ми намагаємося їм допомогти, і Україна має виконати свою роботу", — сказав американський президент.

Глава Білого дому також анонсував майбутню зустріч у Саудівській Аравії для обговорення угоди та припинення вогню.

"Ми збираємося повернути все на правильний шлях щодо угоди. У нас буде зустріч у Саудівській Аравії. Будемо розмовляти щодо режиму припинення вогню та повернення переговорів", — підсумував Трамп.

Також у цьому виступі глава Білого дому додав, що Путін не хотів починати війну в Україні. Крім того американський лідер зазначив, що США тепер почнуть зміцнювати свою економіку.