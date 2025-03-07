Выступление Трампа в Овальном кабинете 7 марта - президент США заявил, что верит Путину

Трамп заявил, что верит Путину — с Украиной ему сложнее
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту Владимиру Путину. Он также считает, что отношения между США и Россией являются очень хорошими.
Свои заявления глава Белого дома сделал во время выступления в Овальном кабинете в пятницу, 7 марта.
Заявление Трампа о Путине
Трамп высказался о России и Украине, подчеркнув, что США очень хорошо ладят с Москвой.
"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей. Мы пытаемся им помочь, и Украина должна выполнить свою работу", — сказал американский президент.
Глава Белого дома также анонсировал предстоящую встречу в Саудовской Аравии для обсуждения соглашения и прекращения огня.
"Мы собираемся вернуть все на правильный путь по соглашению. У нас будет встреча в Саудовской Аравии. Будем разговаривать о режиме прекращения огня и возвращении переговоров", — подытожил Трамп.
Также в этом выступлении глава Белого дома добавил, что Путин не хотел начинать войну в Украине. Кроме того американский лидер отметил, что США теперь начнут укреплять свою экономику.
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