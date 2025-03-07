Выступление Трампа в Овальном кабинете 7 марта - президент США заявил, что верит Путину

Лидер США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/File Photo

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту Владимиру Путину. Он также считает, что отношения между США и Россией являются очень хорошими.

Свои заявления глава Белого дома сделал во время выступления в Овальном кабинете в пятницу, 7 марта.

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Трамп высказался о России и Украине, подчеркнув, что США очень хорошо ладят с Москвой.

"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей. Мы пытаемся им помочь, и Украина должна выполнить свою работу", — сказал американский президент.

Глава Белого дома также анонсировал предстоящую встречу в Саудовской Аравии для обсуждения соглашения и прекращения огня.

"Мы собираемся вернуть все на правильный путь по соглашению. У нас будет встреча в Саудовской Аравии. Будем разговаривать о режиме прекращения огня и возвращении переговоров", — подытожил Трамп.

Также в этом выступлении глава Белого дома добавил, что Путин не хотел начинать войну в Украине. Кроме того американский лидер отметил, что США теперь начнут укреплять свою экономику.