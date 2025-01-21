Війна в Україні — Путін готовий до переговорів з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін 20 січня заявив, що Кремль готовий вести переговори з США щодо війни в Україні. Але водночас він заявив, що вимагатиме повної капітуляції Києва.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що 20 січня очільник країни-агресора скликав засідання Ради безпеки, на якому він і міністр закордонних справ Сергій Лавров підтвердили готовість брати участь у переговорах з новою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом.

Диктатор заперечив, що будь-яке мирне врегулювання має "усунути першопричини" війни в Україні. Раніше ці "першопричини" визначив Лавров.

"Йдеться про нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і ймовірну дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні", — йдеться у звіті.

Крім того, чиновники Кремля останніми тижнями повторювали, що Росія відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна, які включають, щоб Україна постійно була "нейтральною" та не приєднувалась до НАТО.

Також аналітики додали, що 26 грудня сам Путін заявив, що Джо Байден у 2021 році запропонував йому відкласти членство України в НАТО на 10-15 років. За словами диктатор, це демонструє, що нібито загрози розширення НАТО не спонукали Путіна розпочинати повномасштабну війну.

Нагадаємо, 20 січня CNN повідомило, що Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним. Однією з цілей бесіди буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби закінчити війну в Україні.

Крім того, на інавгурації Трамп зробив заяву про переговори з Путіним. Президент США планує з російським диктатором особисту зустріч.