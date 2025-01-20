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Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

20 січня 2025 07:15
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп доручив організувати дзвінок із Путіним найближчими днями
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: АР
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним вже найближчими днями після інавгурації. Однією з цілей бесіди буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби покласти край війні в Україні.

Про це в понеділок, 20 січня, пише CNN, посилаючись на свої джерела.

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CNN пише, що будучи кандидатом у президенти, Трамп обіцяв покласти край війні протягом 24 годин після приведення до присяги. Однак напередодні своєї інавгурації, коли мало що вказує на те, що майже трирічна війна близька до завершення, Трамп, судячи з усього, порушить цю клятву.

Натомість новообраний президент США і його команда сподіваються швидко почати роботу над планом врегулювання, який можна буде реалізувати протягом перших місяців президентства, зокрема шляхом прямої розмови з Путіним.

Так, чиновники з команди Трампа з нацбезпеки почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. При цьому незрозуміло, чи було визначено дату розмови.

Проте, щойно Трамп вступить на посаду, американські та російські чиновники зможуть почати серйозну роботу з організації особистої зустрічі. Так, нещодавно обраний президент США вже заявив, що переговори організовуються, але Кремль заявив, що почекає, доки Трамп не вступить на посаду, щоб почати формальну підготовку. Тим часом Швейцарія та Сербія заявили, що готові прийняти гостей.

Як пише CNN, будь-які переговори між двома лідерами відображатимуть різкий розрив із підходом президента США Джо Байдена. Він не говорив із Путіним безпосередньо майже три роки, побоюючись, що такі розмови можуть не сприяти вирішенню конфлікту.

Трамп же бачить ситуацію інакше. Його позиція, за словами джерела, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним — це саме те, що необхідно для пошуку рішення і завершення війни.

Значною мірою невідомо, наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо поставок зброї та розвідданих Києву. Також окрім своєї позиції проти вступу України до НАТО, він не уточнював, які гарантії безпеки готовий запропонувати, щоб вони були прийнятними для президента України Володимира Зеленського. Також він не уточнив, хто буде оплачувати відновлення України, хоча, судячи з його попередніх заяв, малоймовірно, що це будуть США.

Нагадаємо, що сьогодні вночі за київським часом, Трамп виступив з промовою на останньому мітингу перед присягою. Під час виступу він знову заявив, що закінчить війну в Україні.

Також ми писали, що настрої букмекерів щодо закінчення війни в Україні погіршилися. Якщо кілька місяців тому близько 50% з них вірили в те, що Трамп закінчить війну за 90 днів після інавгурації, то сьогодні цей показник знизився до 29%.

США володимир путін Дональд Трамп Україна війна в Україні Росія

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